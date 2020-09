Messi showt roze tenue FC Barcelona

Barcelona presenteerde eerder al het thuis- en uitshirt voor het seizoen 2020-2021. Frenkie de Jong en zijn ploeggenoten, onder wie dus ook Messi die van de clubleiding niet mag vertrekken, spelen de thuiswedstrijden in een shirt met de traditionele verticale blauwe en rode banen. Het uittenue is zwart met gouden accenten.

Chelsea presenteerde maandag ook een nieuw tenue. Het derde shirt van de Londense club heeft blauwe en rode verticale strepen. Volgens Chelsea is het tenue gebaseerd op een bekende sneaker uit de jaren 90, maar stadgenoot Crystal Palace ziet er opvallend veel gelijkenissen in met het eigen thuisshirt. Chelsea voorzag de foto's van het nieuwe tenue van de tekst 'It's a Chelsea thing' (het is iets van Chelsea), waarop Crystal Palace op Twitter reageerde met de tekst: ‘Dat is het niet'.