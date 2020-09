Messi meldt zich voor eerste training onder Koeman

Koeman had vorige maand kort na zijn aanstelling bij Barça het eerste gesprek met Messi. Daarin legde hij uit dat hij hoe dan ook met hem wilde doorgaan. De zesvoudige wereldvoetballer van het jaar bleek daar echter niets voor te voelen waarna hij op 25 augustus de clubleiding officieel op de hoogte bracht dat hij wenste te vertrekken, transfervrij nog wel. Barcelona hield echter vast aan de astronomische afkoopclausule in het contract van 700 miljoen euro waarna een juridisch steekspel tussen beide kampen ontstond.

Afgelopen vrijdag maakte Messi in een video-interview aan alle onzekerheid en commotie een einde. Hij bleef, vooral ook omdat hij een rechtszaak tegen de ‘club van zijn leven’ totaal niet zag zitten. Wel liet hij nog duidelijk blijken dat hij zeer teleurgesteld was in de clubleiding en met name in voorzitter Josep Maria Bartomeu, die zijn afspraken volgens Messi niet was nagekomen.