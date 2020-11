Messi loopt met Argentinië averij op in WK-kwalificatie

Voorzitter Engelse bond stapt op na racisti­sche opmerking: ‘Voetbal een slechte dienst bewezen’

10 november Voorzitter Greg Clarke van de Engelse voetbalbond is opgestapt. De 63-jarige preses besloot af te treden nadat hij zwarte voetballers ‘gekleurde spelers’ had genoemd. Hij deed dat dinsdag tijdens een gesprek met een parlementscommissie over de toekomst van het Britse voetbal.