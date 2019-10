Messi: Landstitel belangrijker dan Champions League winnen

Voor Messi, die exact vijftien jaar geleden zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona maakte, was het de zesde Gouden Schoen die hij kreeg uitgereikt. De Argentijn werd afgelopen seizoen met 36 goals topscorer in Europa. Messi won de prijs voor het eerst in 2010. Toen maakte hij 34 doelpunten. In 2012 (50 goals), 2013 (46), 2017 (37) en 2018 (34) was hij ook winnaar. Vandaag kreeg Messi de trofee uit handen van zijn twee zonen, Thiago en Mateo. Met zijn derde Gouden Schoen op rij vergroot de Barça-ster de voorsprong op zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller won de trofee vier keer (2008, 2011, 2014 en 2015).