Messi kan toch spelen bij start WK-kwalificatie vanwege verjaarde rode kaart

Medel was echter niet gediend van het duwtje dat Messi hem gaf en ging verhaal halen. Er ontstond een opstootje, waarin vooral Medel zich liet gaan. De Paraguayaanse arbiter Mario Diaz de Vivar twijfelde geen moment en gaf beide spelers rood. Ook nadat de VAR naar de beelden had gekeken, bleef het rood voor de twee spelers staan. Het was Messi’s tweede rode kaart in zijn interlandcarrière.



Messi zou door de schorsing voor die rode kaart de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK, die in maart zou worden gespeeld, moeten missen. De start van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks is vanwege corona uitgesteld naar oktober. Op de straf zit een verjaringstermijn van één jaar. Die is voorbij, waardoor Messi komende maand toch mee kan spelen in de wedstrijd tegen Ecuador.