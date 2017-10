Messi kan levenslang contract tekenen bij Barça

De dertigjarige Messi bereikte in juni met de clubleiding van Barcelona een akkoord over een verlenging van zijn contract met vier jaar. ,,Maar nu bieden we 'Leo' een contract voor het leven. Hij speelt hier al van kleins af aan en is echt een clubicoon. Als hij klaar is als voetballer, willen we dat hij verbonden blijft aan de club'', legde Grau uit.