Messi en Suárez worden gespaard bij FC Barcelona

Valverde zei woensdag in Engeland na de zege op Manchester United in de eerste wedstrijd van de kwartfinales van de Champions League (0-1) dat hij zich een beetje zorgen om Messi maakte. De Argentijnse balgoochelaar werd hard geraakt op zijn hoofd door Chris Smalling. De aanvoerder van Barcelona hield daar een bloedende neus, een bloeduitstorting bij zijn oog en een schram op zijn gezicht aan over. Dinsdag is de return in Camp Nou.