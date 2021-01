Messi en Griezmann bezorgen FC Barcelona tegen Athletic vijfde zege op rij

Waarom Frenkie de Jong opeens een doelpunten­ma­ker is

30 januari Onze voetbalexpert Maarten Wijffels verkeert als jeugdspeler en journalist al bijna een leven lang in het Nederlandse profvoetbal. In Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken. Vandaag: Ronald Koeman over nieuwe prikkels voor Frenkie de Jong, zijn sleutelspeler bij FC Barcelona.