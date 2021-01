Messi en Griezmann bezorgen Barcelona tegen Athletic Bilbao vijfde zege op rij

Messi was vandaag nog groot in het nieuws, nadat de Spaanse krant El Mundo vanochtend publiceerde dat de Argentijnse aanvoerder voor liefst 555.237.619 euro op de loonlijst staat bij de Spaanse topclub die zoveel financiële problemen heeft. Messi heeft zijn advocaten al op de publicatie gezet, maar reageerde vanavond met zijn voeten. In de twintigste minuut krulde hij op prachtige wijze een vrije trap binnen. Messi maakte daarmee zijn 650ste goal voor FC Barcelona in 755 wedstrijden. 49 van zijn 650 goals maakte hij uit een vrije trap.



Door een eigen goal van Jordi Alba kwamen de bezoekers uit Baskenland vier minuten na rust weer op gelijke hoogte, maar een kwartier voor tijd maakte Antoine Griezmann de winnende 2-1 voor Barcelona. De Franse aanvaller tikte van dichtbij een voorzet van de Catalaanse verdediger Óscar Mingueza binnen. Het was al de derde keer in januari dat FC Barcelona en Athletic Bilbao tegenover elkaar stonden. FC Barcelona won op 6 januari met 2-3 in Bilbao in La Liga, maar twee weken geleden won de Baskische ploeg in Sevilla de strijd om de Supercopa de España. Het werd toen 3-2 na verlenging, waarin Lionel Messi in de 121ste minuut ook nog een rode kaart kreeg. Messi moest daardoor twee wedstrijden missen (tegen Cornella in de Copa del Rey en tegen Elche in La Liga), maar was afgelopen woensdag tegen Rayo Vallecano (1-2 winst in Copa del Rey) alweer van de partij. Frenkie de Jong maakte daar zijn vijfde treffer in anderhalve maand, maar de 23-jarige middenvelder uit Arkel scoorde vanavond niet.