Messi: ‘De woorden van Laporta hebben me pijn gedaan, dat hoeft hij niet te zeggen’

In een groot interview met de Spaanse sportkrant Diario Sport heeft Lionel Messi voor het eerst teruggekeken op de periode voor zijn overgang naar Paris Saint-Germain. De Argentijnse superster zegt onder meer dat hij in de toekomst in Barcelona wil terugkeren als technisch directeur, maar of dat onder president Joan Laporta is, is de vraag. ,,Zijn woorden hebben me pijn gedaan. Dat verdien ik niet.”

Lionel Messi (34) vertrok in augustus na 21 jaar na een legendarische persconferentie met tranen uit Barcelona. Niet vanwege een ‘huwelijkscrisis’, maar door grote financiële problemen bij zijn grote liefde. In Diario Sport zegt hij dat hij niets liever wil dan terugkeren naar Camp Nou als zijn verbintenis in Parijs in de zomer van 2023 is afgelopen.

,,Ik heb altijd gezegd dat ik terug zou willen komen om de club te helpen, op wat voor manier dan ook. Ik wil nuttig zijn, helpen. Zodat het goed gaat met FC Barcelona. Het lijkt me leuk om technisch directeur te worden, maar ik weet niet zeker of die rol me ligt én of ik die bij Barça kan krijgen. Maar als er een mogelijkheid is, sta ik daar zeker voor open. Ik hou van Barcelona, hoop echt dat de club weer gezond wordt en bij de beste clubs van de wereld blijft behoren.”

Of Messi terugkeert onder de vleugels van clubpresident Laporta, die vorige week Ronald Koeman ontsloeg als trainer, is zeer de vraag. In het gesprek met Diario Sport wil Messi nog een aantal zaken rechtzetten, onder meer over zijn salaris bij FC Barcelona. Laporta merkte begin deze maand in een interview met radiostation RAC1 op dat hij hoopte dat Messi gratis zou blijven in Catalonië.

,,De waarheid is dat, zoals ik bij mijn vertrek heb uitgelegd, ik al het mogelijke heb gedaan om te blijven", zegt Messi. ,,Er is mij nooit gevraagd om gratis te spelen. Mij ​​werd gevraagd om mijn salaris met 50 procent te verlagen. Dat heb ik zonder enig probleem gedaan. Zo wilde ik FC Barcelona helpen. Het was het verlangen van mij en mijn familie om in Barcelona te blijven. De woorden van de president waren echt niet oké. Die hebben me pijn gedaan. Het voelde alsof Laporta mij de bal afpakte, maar vervolgens niet wist wat hij ermee moest doen. Hij had die dingen gewoon niet hoeven zeggen. Nu kunnen mensen denken dat ik voor twijfel heb gezorgd. Dat verdien ik niet.”

Spierblessure

Voorlopig zit Messi nog bij Paris Saint-Germain, maar de overgang naar Parijs gaat vooralsnog met horten en stoten. Vrijdag tegen Lille viel hij met een eerder opgelopen spierblessure uit. ,,Uit voorzorg", zei trainer Mauricio Pochettino na de 2-1 zege. ,,Hij kon niet meer verder spelen. Ik hoop dat het meevalt en dat Messi inzetbaar is tegen Leipzig.” PSG speelt woensdag in Duitsland in de Champions League tegen die Duitse club.

