Messi blijft in Barcelona tot deal beklonken is, protest lid Barcelona bij Franse rechtbank tegen overgang

VIDEOIn tegenstelling tot eerdere berichtgeving is Lionel Messi gewoon nog in Barcelona met zijn familie. Aanvankelijk werd gedacht dat de Argentijnse superster vandaag in het vliegtuig naar Parijs zou stappen, maar Messi blijft thuis tot de deal is beklonken.

Dat meldt transferspecialist Fabrizio Romano. Messi's vader Jorge en advocaten werken op de achtergrond met PSG aan het contract. Een medewerker van Barça heeft volgens Reuters bovendien een klacht ingediend bij de Franse rechtbank en bij de Europese Commissie. PSG zou de Financial Fair Play-regels overtreden met het halen van Messi.

PSG hoopt geen obstakels te vinden in een samenwerking met de beste voetballer ter wereld. Terwijl FC Barcelona in rouw is door het vertrek van Messi en Memphis Depay de Barça-fans toch weer een beetje liet glimlachen, maken ze zich in Parijs op voor de komst van de Argentijnse superster. Honderden fans verzamelden zich al bij het vliegveld in Parijs.

Gisteren verzamelden supporters zich ook al bij Le Bourget. Iets meer dan honderd PSG-fans, sommigen met fakkels, scandeerden de naam van de Argentijn. Media speculeerden dat Messi al op weg was naar Parijs, maar zich moest omdraaien naar Barcelona vanwege het gebrek aan veiligheid. Iets wat wordt ontkend door de omgeving van Messi, die gisteren de avond doorbracht met goede vriend Luis Suárez, zo was te zien op Instastory van Antonella Roccuzzo, de vrouw van Messi.

Messi gaf tijdens zijn persconferentie over zijn afscheid bij FC Barcelona toe dat hij in gesprek is met Paris Saint-Germain. Hij kan daar een aanval vormen met Neymar en Kylian Mbappé. Messi wordt eveneens ploeggenoot van Georginio Wijnaldum, die deze zomer ook bij de Franse topclub tekende, en Xavi Simons. Volgens Franse media wordt Messi mogelijk vandaag al medisch gekeurd in Parijs. Zijn officiële presentatie zou dan dinsdag plaats moeten vinden.

PSG wil met de presentatie van Messi groot uitpakken, zoals dat in 2017 ook met Neymar gebeurde. Destijds kreeg de Braziliaan een warm welkom middels onder meer een tekst op de Eiffeltoren, die gekleurd was in de clubkleuren van Paris Saint-Germain.

Maar niet alleen in Parijs is men zenuwachtig voor de komst van Messi. In heel Frankrijk, waar afgelopen weekeinde de eerste speelronde in de Ligue 1 werd afgewerkt, is de Argentijn hét onderwerp van gesprek. Bij promovendus Clermont Foot, dat met 0-2 won van Bordeaux en daarmee fier aan de leiding gaat in de Franse competitie, vragen ze zich af of Messi wel de goede keuze maakt. ,,Denk nog eens goed na Leo, er is nog voldoende tijd om je plannen te wijzigen", schrijft de Franse voetbalclub op Twitter.

Ook diverse coaches in Frankrijk kregen de naderende komst van Messi voorgeschoteld tijdens persconferenties. Michel Der Zakarian, coach van Marco Bizot bij Stade Brest, gaf zelfs eerlijk toe dat hij er wel héél opgewonden van raakte: ,,Het is misschien niet correct om te zeggen, maar ik krijg er een harde van. Iedereen zegt dat we een klotecompetitie hebben, maar als we zo'n exceptionele speler binnen kunnen halen zou dat geweldig zijn. Heel de competitie zal daarvan profiteren.”

Christophe Galtier, de coach van Pablo Rosario, Justin Kluivert en Calvin Stengs bij OGC Nice, kan eveneens niet wachten om de Argentijn te verwelkomen in de Franse competitie: ,,Ik blijf duimen dat meneer Messi zich in Frankrijk voegt. Het zou een groot voorrecht zijn om hem elke week te zien spelen.”

Aandelen stijgen

Aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij het Franse profvoetbal zijn maandag bovendien gestegen. De aandelen van het beursgenoteerde Olympique Lyon, een concurrent van PSG, stegen met 0,9 procent. Mediabedrijven TF1 en Canal Plus zagen hun aandelen met respectievelijk 1,3 procent en 0,2 procent groeien. Verwacht wordt dat de kijkcijfers van de Franse competitie groeien als Messi bij PSG een aanval gaat vormen met Neymar en Mbappé. PSG is niet beursgenoteerd maar sinds 2011 in handen van Qatar Sports Investments.

