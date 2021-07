‘Mercato XXL’: met deze indrukwekkende elf wil Paris Saint-Germain de Champions League winnen

De ene na de andere topspeler hengelde Paris Saint-Germain de voorbije weken binnen. Van Sergio Ramos, die een tandem gaat vormen met Marquinhos (of Presnel Kimpembe), tot de eveneens transfervrije wereldkeeper Gianluigi Donnarumma en Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum tot Achraf Hakimi, die voor 60 miljoen kwam van Inter. En voorin kan PSG nog steeds rekenen op het fantastische aanvalstrio Neymar-Mbappé-Di María. Let wel: het is nog maar de vraag of Mbappé in Parijs blijft. Hij weigert voorlopig zijn contract te verlengen en er is interesse van Real Madrid.