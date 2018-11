Mendy tien tot twaalf weken uit de roulatie na meniscusoperatie

Hoddle maand na hartaanval ontslagen uit ziekenhuis

16:39 Oud-voetballer en voormalig bondscoach Glenn Hoddle is ontslagen uit het ziekenhuis, nadat hij eind oktober een hartaanval had gekregen. Een woordvoerder van de familie zei tegen de BBC dat de 61-jarige Engelsman ,,goed heeft gereageerd op de behandeling”. Hoddle is nu weer thuis om verder te herstellen.