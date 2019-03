Memphis na vier maanden weer trefzeker in Ligue 1

Ramos zet alles op Champions League: ‘Dinsdag wacht soort finale tegen Ajax’

0:36 Aanvoerder Sergio Ramos beseft dat Real Madrid het seizoen nog maar op één manier kan redden. ,,Dinsdag wacht ons weer een soort finale in de Champions League tegen Ajax. We hebben in die competitie de kans ons seizoen kleur te geven’', zei de verdediger na de verloren ‘Clásico’ voor de competitie tegen FC Barcelona (0-1).