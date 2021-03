Memphis met assist belangrijk bij moeizame zege Lyon

In de spannende strijd om de Franse titel heeft Olympique Lyon middenmoter Stade Rennes moeizaam opzij gezet. De ploeg van aanvoerder Memphis Depay won op eigen veld met 1-0. Het doelpunt viel in de 74ste minuut en kwam op naam van Houssem Aouar. Memphis Depay verzorgde de assist. Hij werd in de 82ste minuut gewisseld.