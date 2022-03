Memphis en Barcelona lijkt eindelijk een succesverhaal te worden

Door Mikos Gouka



Stel dat Edgar Badia zondagavond in zijn linkerhoek pal naast de paal was gaan staan. Dan nog had de keeper van Elche alle zeilen bij moeten zetten om de snoeihard ingeschoten penalty van Memphis te kunnen stoppen. De spits van Barcelona bevrijdde zijn club bij de nummer 14 van La Liga en loodste Barça op die manier naar plek drie op de ranglijst.



Een kwartiertje had trainer Xavi hem gegeven om als invaller voor Pierre-Emerick Aubameyang het verschil te maken in de lastige uitwedstrijd. Vijftien minuten die hem alweer krediet opleverden bij de opvolger van Ronald Koeman. ,,Memphis laat zich zien. Hij traint goed en is de topscorer van het team”, zegt Xavi. ,,Een echte professional.’’