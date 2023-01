Memphis Depay ziet Atlético Madrid vanaf de bank nipt winnen bij Osasuna

Saúl Ñíguez opende in de 74ste minuut de score kort nadat hij in het veld was gekomen voor middenvelder Pablo Barrios. Simeone had eerder al met Yannick Carrasco en Álvaro Morata twee verse aanvallende krachten gebracht. Eenmaal op voorsprong - Saúl passeerde de uitblinkende Osasuna-doelman Aitor Fernández uit een prachtige pass van Argentijns international Rodrigo De Paul - stuurde Simeone twee middenvelders het veld in en was er geen invalbeurt voor Depay. Antoine Griezmann stuitte 10 minuten voor tijd nogmaals op Fernández.



Atlético blijft de nummer 4 in La Liga met 34 punten uit negentien duels, Osasuna heeft 28 punten. Koploper FC Barcelona heeft er 47 uit achttien wedstrijden.