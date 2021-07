Memphis Depay trefzeker bij debuut voor Barça

Door Edwin Winkels



Zó veel zin had Memphis Depay om zijn avontuur bij FC Barcelona te beginnen, dat hij vergat zijn shirt aan te trekken. Hij stond aan de zijlijn in het Johan Cruyff-stadion op het trainingscomplex van de club, om kort voor rust in te vallen in een vriendschappelijk potje in het voorseizoen, in zijn zwarte ondershirt. Tot iemand hem erop wees dat hij toch echt het heuse shirt moest aantrekken, met het nummer negen op de rug.



Memphis moest eerder aan de bak dan verwacht was. Hij zou, twee dagen na zijn officiële presentatie, na rust voorzichtig invallen tegen streekgenoot Girona, samen met andere spelers die het EK hebben gespeeld, zoals Frenkie de Jong en Antoine Griezmann. Maar de blessure van een jeugdige spits, de veelbelovende Albanees Rey Manai, verplichtte hem zich snel om te kleden, want Ronald Koeman wilde hem graag op die plaats zien, voorin.

En Memphis had niet alleen zin om te spelen. Hij wilde ook een goede indruk maken voor de 2858 toeschouwers die het kleine stadion in mochten, en hij wilde heel graag scoren, in zijn debuut. Dus zette iedereen een stapje opzij toen Barça in de tweede helft een strafschop kreeg. De eerste, voor rust, was nog genomen door aanvoerder Piqué. Nu was Griezmann de vaste keus, maar de Fransman, die Barça heel graag zou verkopen om de salariskosten te verlagen, schonk de bal aan Memphis.

Memphis Depay aan de bal.

De Oranje-international schoot raak, vijf minuten voor tijd. Maar daarvoor had hij al veel meer laten zien. Dribbels, acties, schoten… De commentatoren van Barça TV, het clubkanaal dat de wedstrijd live uitzond, waren dolenthousiast. Ze spraken over een speler die veel zal toevoegen aan een Barça in problemen, dat nog wacht op de terugkeer van Leo Messi, op dit moment op vakantie in een prachtig huis in Miami.



Ronald Koeman wilde Memphis er al vorig jaar bij hebben. De twee vonden elkaar bij Oranje, het vertrouwen en de bewondering is wederzijds. De 27-jarige spits uit Moordrecht droeg het shirt met nummer 9, en speelde zoals hij bij Oranje graag speelt. ,,Memphis heeft laten zien hoeveel kwaliteit hij heeft,” zei de coach over zijn laatste aankoop.

Koeman is dit seizoen, met vooral heel veel jeugdspelers, wel begonnen met een ander systeem. De 3-5-2 waarmee hij vorig seizoen meestal speelde, net als Oranje op het EK, leverde hem kritiek op van de nieuwe voorzitter, Joan Laporta, omdat bij FC Barcelona alle voetballers sinds de pupillen 4-3-3 spelen. En dat systeem heeft Koeman nu ook in zijn eerste twee wedstrijden van dit voorseizoen gebruikt. Het leverde twee overwinningen op, en een brede lach op het gezicht van Memphis.

De spelers van Barça vieren de treffer van Memphis Depay.

