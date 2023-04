Memphis Depay roept topvoetballers op racisme aan te pakken: ‘Hoogste tijd dat atleten zich verbinden’

,,Blind en doof voor de wereld, maar nooit voor racisme!”, aldus de 29-jarige Depay, die zijn doelpunten altijd viert door zijn vingers in zijn oren te stoppen en zijn ogen even te sluiten.

Lukaku, de Belgische spits van Internazionale, tekende dinsdag uit een strafschop voor de gelijkmaker in het eerste duel met Juventus in de halve finales van het Italiaanse bekertoernooi. Hij vierde dat door een vinger voor zijn lippen te houden, zijn ogen te sluiten en een saluutgebaar te maken richting de fans van Juventus die hem racistisch hadden bejegend. Een foto daarvan staat bij het bericht van Depay.

,,Het wordt tijd dat alle atleten zich met elkaar gaan verbinden, zodat we deze ziekte kunnen aanpakken zoals het hoort”, aldus Memphis over racisme. ,,Als we eenmaal samenkomen, kunnen we dingen echt veranderen omdat al die zakelijke instanties het niet voor ons gaan doen.” De aanvaller heeft onder anderen Kylian Mbappé, Neymar, Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, Marcus Rashford, Clarence Seedorf en David Alaba in zijn bericht getagd. Ook Nigel de Jong, sinds begin dit jaar directeur topvoetbal bij de KNVB, staat er bij.