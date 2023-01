Memphis Depay naar Atlético Madrid, Barcelona ontvangt een paar miljoen voor Oranje-spits

Dat Memphis Depay (28) op woensdagochtend niet op de training van Barça verscheen was al een signaal. Want hoe weinig de spits van Oranje het laatste jaar onder coach Xavi Hernández ook heeft gespeeld, de trainer en de club konden hem nooit verwijten dat hij zijn best niet deed om op de trainingen een plaats in de basis of, op zijn minst, meer speelminuten af te dwingen. Als de blessures hem niet plaagden, was Memphis uiterst gemotiveerd en professioneel in het dagelijkse werk.

Maar die basisplaats – met Lewandowski als nieuwe grote ster voorin – kwam er ook dit jaar niet in de Liga, na slechts zes in 2022. En zelfs geen minuten als invaller. Sinds het WK speelde Memphis alleen in de bekerwedstrijd tegen een derdeklasser. Hoewel hij had kunnen wachten tot de afloop van zijn contract, komende zomer, om gratis te vertrekken, kwamen Atlético en Barça tot een akkoord om voor een relatief klein bedrag, tussen de 2,5 en 3 miljoen euro, de transfer rond te maken. De Oranje-international zou een contract tot 2025 tekenen.

Joao Félix

Atlético zocht een nieuwe aanvaller na de problemen die er bestonden tussen coach Diego Simeone en Joao Félix. De twee konden het totaal niet met elkaar vinden, waarop de Portugees deze winter voor de rest van het seizoen werd uitgeleend aan Chelsea, dat niet bereid was een transfersom van rond de 100 miljoen euro te betalen. Atlético, op zijn beurt, kon daardoor niet te veel aan een nieuwe aanwinst uitgeven, waarop Memphis een uitstekende optie bleek.

Volledig scherm Atletico Madrid-coach Diego Simeone. © AFP

De Moordrechter, die afgelopen zomer een aanbieding van Juventus afsloeg, bleek deze kans op vermoedelijk meer speelminuten in de Primera División niet te willen laten liggen. Bij Atlético treft hij in de aanval – of vlak erachter – mannen als Griezmann, Morata en Correa, maar duidelijk is dat Simeone een waardige vervanger van de tot nu toe teleurstellende Joao Felix wilde hebben.

Quote Het is aan hem of hij wil vertrekken. Ik ben blij met hem. Xavi

Barcelona-trainer Xavi herhaalde de laatste weken regelmatig dat hij Memphis niet wilde laten vertrekken. Maar op zijn persconferentie, vooraf aan het bekerduel donderdagavond in en tegen Ceuta, gaf hij al wel een voorschot op het mogelijke vertrek van de spits die door zijn voorganger Ronald Koeman naar Barça was gehaald.

,,Ik ga met hem om de tafel zitten. Het moet niet gemakkelijk voor hem zijn,” zei Xavi. ,,Het is aan hem of hij wil vertrekken. Ik ben blij met hem. Hij is een positieve jongen. Hij heeft niet veel meegedaan en het is geen makkelijke situatie voor hem. Ik begrijp het als hij wil vertrekken,’’ zei de jonge coach, die voorin naast Lewandowski altijd eerder heeft gekozen voor Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres en Raphinha dan voor Depay.

Volledig scherm FC Barcelona-coach Xavi © REUTERS

Dat praten met de speler was niet meer nodig, en vermoedelijk wist Xavi ook al dat Memphis de weg naar de uitgang had gevonden. Barça wilde hem, een half jaar voor het aflopen van zijn contract, vooral niet helemaal gratis laten gaan. Het mogelijk versterken van een rivaal in de Primera División speelde veel minder mee; Atlético staat in een vooralsnog teleurstellend seizoen op dertien punten van de koploper uit Barcelona en werd in de Champions League kansloos uitgeschakeld.