Memphis Depay laat zich weer gelden: invaller helpt Atlético aan zege met werelddoelpunt

De ploeg van trainer Diego Simeone was vlak voor rust al op voorsprong gekomen via Alvaro Morata, na een moeizame eerste helft. Na een klein uur voetballen werd de Spaanse spits vervangen door Memphis Depay. De Nederlander werd vorig seizoen geteisterd door meerdere blessures en kwam nauwelijks aan spelen toe.

En dat hij terug was, liet hij op onvergetelijke wijze merken. Kort nadat Samu namens Granada nog gelijk had gemaakt, kreeg Depay de bal op zo'n 25 meter van het doel. Bijna uit stand haalde de Nederlander vervolgens snoeihard uit. De bal schoot de winkelhaak in in de verre hoek en doelman Andre Ferreira was kansloos. De eindstand werd in de achtste minuut van de blessuretijd bepaald door Marcos Llorente: 3-1.

Volledig scherm Memphis Depay viert zijn treffer, terwijl Griezmann op de achtergrond zijn manier van juichen imiteert. © REUTERS

Competitiedebuut Kökçü verpest door andere oud-Feyenoorder

Iets verder naar het Westen maakte Orkun Kökcü zijn debuut in de Portugese competitie. Met Benfica won hij al de supercup van FC Porto (2-0). Daarin opende Angel di Maria de score op aangeven van de oud-feyenoorder. Dezelfde Argentijn zette maandagavond tegen Boavista ook zijn ploeg op voorsprong, dit maal op aangeven van Rafa Silva.



Er leek zo even geen vuiltje aan de lucht, totdat Benfica-spits Petar Musa vroeg in de tweede helft rood pakte. Vijf minuten later profiteerde Boavista al via voormalig Feyenoord-spits Robert Bozeník. Rafa Silva dacht vervolgens de landskampioen uit Lissabon te redden door van dichtbij in de rebound de 1-2 binnen te koppen. Maar de ellende voor Benfica moest toen nog beginnen.

In de 90ste minuut kreeg de thuisploeg namelijk een strafschop, benut door Bruno Lourenco. Diezelfde Portugees vertrok 10 minuten later, toen de blessureitjd eigenlijk al zo goed als voorbij was, van het veld met een rode kaart. Benfica bleef jagen op de winnende, maar werd daardoor verrast in de omschakeling. Bozeník kwam plots één op één met doelman Vlachodominos en maakte koeltjes de winnende voor Boavista: 3-2.

Bekijk hier onze sportvideo's