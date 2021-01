Memphis Depay en co in blessuretijd langs Bordeaux

Leo Dubois maakt in de 92ste minuut de bevrijdende treffer voor Lyon. De thuisploeg was na dik een halfuur spelen op voorsprong gekomen via een intikker van Karl Toko Ekambi. Samuel Kalu tekende in de 55ste minuut voor de gelijkmaker. Lange tijd leek het treffen uit te lopen op een gelijkspel. Tot de knal van Dubois in de bovenhoek - al is het onduidelijk of hij vanaf de zijkant van de zestien een voorzet wilde geven of gericht op doel schoot.