Megaklap voor ‘verbijsterde’ voetbalmakelaars: lagere vergoeding en diploma verplicht

Nieuwe regelgeving van de FIFA is een nachtmerrie voor zaakwaarnemers van voetballers. Er komen maximale provisies, wie geen diploma heeft, mag geen agent meer zijn. Een poging om het nieuwe beleid van FIFA-baas Gianni Infantino aan te vechten bij een Nederlandse rechter, is mislukt.

Een uitspraak van de rechtbank heeft voor een megaklap bij spelersmakelaars gezorgd. De belangenorganisatie voor Nederlandse zaakwaarnemers eiste dat de FIFA en de KNVB de opnieuw verplicht gestelde makelaarsexamens zouden laten vallen. Ook wilden de spelersagenten dat de nieuwe, maximale provisies die de FIFA wil instellen onrechtmatig zijn. Er werd een kort geding aangespannen in Utrecht, maar de rechtbank heeft deze week alle vorderingen van de makelaars afgewezen.

De FIFA zal dolblij zijn met die uitspraak. Voorzitter Gianni Infantino opende hoogstpersoonlijk de frontale aanval op de zaakwaarnemers. Hij stelde dat een te groot aandeel van transfergelden naar tussenpersonen stroomt. Iets dat vooral begon te spelen toen Paul Pogba van Juventus naar Manchester United ging en zijn zaakwaarnemers naar verluidt 60 miljoen overhielden aan de deal. Daarnaast was de wildgroei van makelaars een frustratie voor Infantino. In 2015 werd het makelaarsexamen afgeschaft. Vanaf dat moment kon iedereen die zich liet inschrijven bij de KNVB werkzaam worden in de transferindustrie.

Nieuwe regelgeving

De FIFA greep rond de jaarwisseling in met nieuwe regelgeving. De makelaars moesten toch weer een officieel diploma halen waarbij een meer dan pittig examen succesvol moest worden afgerond. Tot 1 oktober hebben de makelaars de mogelijkheid om dat noodzakelijke diploma te halen. Er zijn twee kansen om het diploma te halen, wie tweemaal zakt moet maanden wachten op een nieuwe kans en mag tot die tijd zijn beroep niet meer uitoefenen. Veel gerenommeerde zaakwaarnemers faalden al bij de eerste mogelijkheid om het papiertje te halen, in Engeland slaagde zelfs maar 19 procent van de agenten voor de test.

Quote De middelgro­te en kleinere agentschap­pen lijken af te stevenen op een faillisse­ment De Europese en Nederlandse vakgroepen voor makelaars, EFAA en Pro Agent

Advocaten en ouders van spelers mogen straks ook geen zaakwaarnemer meer zijn, zonder het makelaarsdiploma. Dat is vooral in de Duitse media momenteel een actuele kwestie want Mark Bellingham is de man die de zaken van zoon Jude Bellingham, het toptalent van Borussia Dortmund, behartigt. Als vader Bellingham een transfer wil doen met zijn zoon zonder tussenkomst van agenten, dan is komende zomer de laatste kans. Tenzij hij in de tussentijd het makelaarspapiertje weet te halen, uiteraard.

Ook komen er op last van de FIFA maximale provisies: drie procent van het spelerssalaris en de zaakwaarnemer mag alleen nog voor één van de twee partijen werken: de club of de speler, niet meer voor beide partijen. Dat laatste was inzet bij de rechtszaak die Stefan de Vrij succesvol aanspande tegen SEG, waar bij zijn overgang van Lazio naar Internazionale forse onduidelijkheid was of zijn agent voor de speler of juist voor de club werkzaam was. Of zelfs voor beide partijen.

Komende zomer is de laatste transferperiode die nog valt onder de oude regelgeving. Vanaf 1 oktober is het nieuwe FIFA-concept van kracht. De Europese en Nederlandse vakgroepen voor makelaars – EFAA en Pro Agent – noemen de uitspraak van de rechter ‘verbijsterend’. Ze overwegen een spoedappel op te starten. ,,De middelgrote en kleinere agentschappen lijken af te stevenen op een faillissement’', stellen ze in een verklaring. ,,Wij zullen samen met onze advocaten en leden de route van vervolgstappen gaan bepalen.’’