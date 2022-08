‘Meesterbrein’ Sarina Wiegman kan even niet meer stuk in Engelse pers: ‘Wat een genie!’

,,De impact van deze overwinning zal in het gehele land en daarbuiten te voelen zijn", schrijft The Guardian. De krant heeft niets dan lof over voor Wiegman. ,,De coach van Engeland, minder dan 12 maanden geleden aangesteld, was het meesterbrein achter wéér een overwinning van het team. Engeland bleef onder haar leiding ongeslagen.”



,,Ze leidde Nederland al eens naar de Europese titel en nu heeft ze opnieuw toegeslagen met haar genialiteit”, aldus The Daily Mirror. ,,Opnieuw bleken haar wissels cruciaal, want Ella Toone en Chloe Kelly scoorden allebei. Wiegman wist precies wat nodig was. Wat een genie!”



,,In Wiegman heeft de ploeg een coach die, met haar tactische kwaliteiten, ervoor heeft gezorgd dat een gouden generatie Engelse speelsters de laatste stap kon zetten”, gaat The Guardian verder. ,,En dat is iets waar veel van haar voorgangers niet in geslaagd zijn.”