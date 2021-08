Mbappé siert de Spaanse covers: PSG negeert bod van 160 miljoen en wacht op recordbedrag

De Franse international heeft bij PSG, de nieuwe club van grootmeester Lionel Messi, nog een contract tot medio 2022. Hij heeft al diverse keren in Parijs een verlenging van zijn verbintenis afgeslagen. Mbappé zou daardoor na dit seizoen PSG transfervrij kunnen verlaten. Het is daarom vrij opmerkelijk dat Real Madrid op dit moment nog zoveel geld voor hem zou willen betalen. Het is algemeen bekend dat Mbappé ooit graag bij de Koninklijke wil spelen.

Ook de covers van Spaanse kranten zijn deze ochtend gevuld met het megabod op Mbappé, maar in Parijs zijn ze bepaald niet onder de indruk van de 160 miljoen euro die door Real is geboden. ,,Voor PSG is geld geen probleem en dat is een handicap in de onderhandelingen met Mbappé”, stellen clubbronnen tegen AS.



Le Parisien stelt dat het eerste bod van Real Madrid geweigerd is, maar dat Mbappé de club momenteel wel verlaten heeft om een beslissing te nemen over zijn toekomst. Real Madrid is tegelijkertijd niet bereid om het bod te verhogen terwijl PSG niet eens gereageerd zou hebben op het, in hun ogen, te lage bod.

Volledig scherm Kylian Mbappé klopt Marco Bizot. © EPA

Toch had Paris Saint-Germain volgens L’Équipe niet verwacht dat er überhaupt nog een dergelijk bod zou komen. ,,Veel bestuurders waren verrast door de hoogte van het bod van Real Madrid. Intern bij PSG geloven ze echter dat Real Madrid in staat is om de 222 miljoen euro, die PSG in 2017 voor Neymar betaalde, kan overtreffen en dat recordbedrag zou dan ook nodig zijn om de Fransen enigszins te laten twijfelen. Bij PSG weten ze dat Real Madrid een gezonde club is nadat deze zomer alleen David Alaba werd gehaald en verschillende spelers werden verkocht.”

Real Madrid verkocht deze zomer Raphaël Varane voor 40 miljoen euro aan Manchester United en Arsenal maakte 35 miljoen euro naar Madrid over voor Martin Ødegaard. Sergio Ramos verliet de club transfervrij om bij Paris Saint-Germain te spelen, maar daarmee werd ook flink bespaard op de salariskosten.

De 22-jarige Mbappé speelt sinds 2017 voor Paris Saint-Germain. Het eerste seizoen werd hij gehuurd van AS Monaco, waarna PSG het seizoen daarna 145 miljoen euro voor de Fransman betaalde. Dat het huidige aanbod van Real Madrid (160 miljoen euro) zo dicht op het aankoopbedrag ligt, vindt men in Parijs belachelijk, ondanks zijn aflopende contract. Mbappé is immers uitgegroeid tot de grote ster bij PSG en maakte 133 goals in 174 wedstrijden. De afgelopen drie seizoenen werd Mbappé steeds topscorer in de Ligue 1 met respectievelijk 33, 18 en 27 goals. Reden genoeg voor PSG om een astronomisch bedrag van 160 miljoen euro af te wimpelen.

Volledig scherm Kylian Mbappé. © AP

