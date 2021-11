Mbappé schiet zichzelf de geschiedenisboeken in met hattrick tegen Kazachstan

Messi toch weer speelklaar voor Argentinië: ‘Leo wil spelen en ik wil ook dat hij speelt’

Lionel Messi is klaar om zijn bijdrage weer te leveren in de WK-kwalificatiecampagne van Argentinië. Volgens bondscoach Lionel Scaloni is de sterspeler van Paris Saint-Germain hersteld van blessures aan knie en dijbeen. Messi heeft enkele individuele trainingen goed doorstaan en kan daardoor vrijdag in het basisteam beginnen in de uitwedstrijd tegen Uruguay.

11 november