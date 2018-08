Mbappé goud waard bij zege PSG op Guingamp, Monaco verliest

Video Kenedy verkoopt doodschop en mist penalty bij gelijkspel Newcastle

17:16 Dat Cardiff City - Newcastle United eindigde in 0-0 zal niet de grootste verrassing zijn van deze voetbaldag. Het duel in de kelder van de Premier League zal vanavond waarschijnlijk zelfs als laatste voorbij komen bij Match of the Day. Toch was het optreden van Newcastle-speler Kenedy opvallend te noemen.