Mbappé en Messi loodsen PSG weer een stapje verder richting elfde landstitel in Frankrijk

Paris Saint-Germain komt steeds dichter bij het kampioenschap in de Ligue 1, de negende in elf jaar voor de club uit de Franse hoofdstad. De titelverdediger won vanavond met 1-2 bij het al tijden gedegradeerde SCO Angers.

De voorsprong op achtervolger Olympique Marseille is nu elf punten. De club uit het zuiden van Frankrijk speelt zondagavond nog de uitwedstrijd bij Olympique Lyon, dat zevende staat en nog speelt om Europees voetbal. RC Lens, dat vorige week met 3-1 verloor bij PSG, staat derde op twaalf punten van de koploper uit Parijs.

Kylian Mbappé scoorde al in het eerste half uur twee keer. De Franse vedette deed dat eerst op aangeven van Juan Bernat, vervolgens na een assist van niemand minder dan Lionel Messi. De 35-jarige Argentijn, die steeds nadrukkelijker op de weg terug lijkt naar FC Barcelona, staat nu op 15 goals en 15 assists. Mbappé gaat nu alleen aan de leiding in het topscorersklassement in Frankrijk met 22 treffers, twee meer dan Jonathan David (Lille) en drie meer dan Alexandre Lacazette (Lyon).

Sada Thioub maakte in de slotfase nog een doelpunt voor de thuisploeg, maar PSG gaf de drie punten niet meer uit handen. PSG moet nog zes wedstrijden spelen in de Franse competitie. De club kan voor de elfde keer kampioen worden in Frankrijk. Nu is PSG nog gedeeld recordkampioen in Frankrijk, samen met Olympique Marseille (laatste in 2010) en AS Saint-Étienne (laatste in 1981).

AS Monaco (laatste in 2017) en FC Nantes (laatste in 2001) staan op acht landstitels. Olympique Lyon werd zeven keer kampioen van Frankrijk, een reeks van 2002 tot 2008. Lille was in het seizoen 2020/2021 de laatste club die de hegemonie van PSG wist te doorbreken, destijds met onder andere Sven Botman en Burak Yilmaz in de selectie van de huidige PSG-trainer Christophe Galtier.

