Mbappé de grote man bij PSG, Real Madrid wint nipt

Zonder de geschorste Ruud Vormer verdedigde Club Brugge haar tweede plaats in de poule. Al na zeven minuten zette Mauro Icardi op aangeven van zijn landgenoot Ángel di Maria de 0-1 op het scorebord en moest Brugge in de aanval. Succesvol werd dat niet, want net na rust werd Mbappé ingebracht en die hield stevig huis. Met drie doelpunten en een assist op Icardi kroonde de 20-jarige Fransman zich na een blessurevolle periode tot matchwinner.



Met negen punten had Paris SG zich als eerste ploeg ooit in de Champions League al na drie speelronden kunnen plaatsen voor de achtste finales. De andere groepswedstrijd tussen Galatasaray en Real Madrid had dan in een gelijkspel moeten eindigen. De geplaagde ploeg van Zinedine Zidane kwam na achttien minuten op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Toni Kroos, waarbij de assist werd gegeven door Eden Hazard. De Belg had in de 64ste minuut ook de 0-2 moeten maken, maar schoot voor een leeg doel op de lat. Veel gevolgen had zijn misser niet, want het bleef bij 0-1.



In Groep A staat PSG stevig aan de leiding met 9 punten uit drie wedstrijden. Real Madrid volgt nu op de tweede plaats met 4 punten, gevolgd door Club Brugge (2) en Galatasaray (1).