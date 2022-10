Matthijs de Ligt valt uit met liesblessure en ondergaat zondag scan, Dortmund in slotminuut naast Bayern

Matthijs de Ligt heeft een liesblessure opgelopen in het uitduel van Bayern München met Borussia Dortmund. De verdediger liet zich na ruim een uur vervangen. Het duel eindigde in 2-2.

De Ligt wandelde van het veld en nam plaats op de bank. Hij liet zich niet meteen behandelen. ,,Ik voelde het in de eerste helft al", vertelde De Ligt bij Viaplay. ,,Toen heb ik doorgespeeld tot de 60ste minuut. Ik merkte dat ik niet de kracht kon leveren die ik normaal kan leveren. De scan zal morgen uit moeten wijzen of ik me zorgen moet maken. Ik hoop het niet natuurlijk. Extra voorzichtigheid en slimheid is daar wel bij geboden.”

De verdediger gaat volgende maand normaal gesproken met het Nederlands elftal mee naar het WK in Qatar, dat op 20 november van start gaat. Louis van Gaal zag hem de afgelopen interlands niet als basisspeler. De bondscoach koos vaak voor de centrale verdedigers Virgil van Dijk, Jurriën Timber en Nathan Aké. Nederland komt op 21 november voor het eerst in actie op het WK. Dan staat de groepswedstrijd tegen Senegal op het programma.

Gelijkspel

Het treffen tussen Bayern en Dortmund eindigde dankzij een late gelijkmaker van de thuisclub in 2-2. Bayern verspeelde een voorsprong van 0-2. Anthony Modeste maakte in de 95e minuut de tweede treffer van de thuisploeg.

Volledig scherm Anthony Modeste (l) viert de gelijkmaker namens Dortmund. © AFP

Modeste, in het veld gekomen voor Donyell Malen, miste even voor zijn gelijkmaker al een enorme kans op de 2-2. Bayern München, de landskampioen van de laatste tien seizoenen, heeft slechts vier van de eerste negen duels van dit seizoen in de Bundesliga gewonnen. 1. FC Union Berlin en SC Freiburg kunnen zondag 4 punten afstand nemen van de recordkampioen uit Beieren en van Borussia Dortmund.

Kingsley Coman

Leon Goretzka opende in de 33e minuut de score voor Bayern München. Leroy Sané maakte in de 53e minuut de 0-2. De 17-jarige Youssoufa Moukoko luidde in de 74e minuut met de 1-2 een spannende slotfase in. Bayern München eindigde het duel met tien man. Kingsley Coman kreeg in de 90e minuut zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.