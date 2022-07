Matthijs de Ligt tekent vijfjarig contract bij Bayern München: ‘Ik voelde oprechte waardering’

,,Ik ben erg blij om speler te worden bij deze grote club”, zegt De Ligt op de website van Bayern München, dat al tien keer op rij kampioen van de Bundesliga werd. ,,FC Bayern is de meest succesvolle club in Duitsland, een van de meest succesvolle clubs in Europa en ook in de wereld. Vanaf het begin voelde ik oprechte waardering. Dat heeft mij overtuigd. Daarnaast is Bayern een uitstekend geleide club met grote doelen.”



Bayern wilde De Ligt in 2019 al naar Duitsland halen, zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic. ,,We waren toen al overtuigd van zijn kwaliteiten als verdediger en dat zijn we nu nog meer. Met zijn professionaliteit, zijn winnaarsmentaliteit en zijn geweldige karakter, past Matthijs perfect bij ons. Hij was als jonge speler al een leider bij Ajax en op zijn 22ste kan hij zich nu nog steeds verder doorontwikkelen.”