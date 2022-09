Matthijs de Ligt met Bayern München onderuit bij laagvlieger Augsburg, vrees voor zware blessure Marco Reus

Bij Bayern München stond Matthijs de Ligt in de basis, maar ook de Oranje-international kon niet voorkomen dat Mergim Berisha na 59 minuten vanaf een meter of tien de bal binnenschoot. Bayern kreeg daarna kansen via Leroy Sané en invaller Marcel Sabitzer, maar kon niet meer voor de gelijkmaker zorgen. Jeffrey Gouweleeuw had een basisplaats bij Augsburg.

Voor Bayern was het de eerste nederlaag in de competitie, maar de laatste drie wedstrijd werden ook al gelijkgespeeld.

Volledig scherm Mergim Berisha velt Bayern München. © AP

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund nam de leiding in de Bundesliga door de derby met Schalke 04 met 1-0 te winnen. De ploeg uit Gelsenkirchen, met Sepp van den Berg in de verdediging, hield lang stand in het Signal Iduna Park in Dortmund.

De thuisploeg, waar Donyell Malen was gestart en na ruim een uur werd gewisseld, sloeg in het laatste kwartier alsnog toe. De 17jarige invaller Youssoufa Moukoko kopte binnen op aangeven van Marius Wolf. Dortmund raakte in de eerste helft wel Marco Reus kwijt. De Duitse middenvelder werd met een enkelblessure per brancard van het veld gedragen.

Uitslagen en programma Bundesliga

FC Augsburg - Bayern München 1-0

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1-1

Borussia Dortmund - Schalke 04 1-0

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1-3

18.30 uur: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

