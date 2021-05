Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo gaan in kleedkamer uit hun dak na bekerwinst

Bergkamp in Hall of Fame: ‘Trots op erkenning in sterkste competitie ter wereld’

19 mei Dennis Bergkamp is door de Premier League opgenomen in de Hall of Fame. De inmiddels 52 jaar oude Bergkamp had bij Arsenal een belangrijk aandeel in drie landstitels. Bergkamp vergezelt Thierry Henry, Alan Shearer, Eric Cantona, Roy Keane en Frank Lampard in de Hall of Fame.