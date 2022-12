Matig presterende PSV-opponent Sevilla speelt gelijk bij hervatting Spaanse competitie

Met samenvatting Pep Guardiola en Erling Haaland zijn het ondanks ongeëven­aar­de cijfers eens: ‘Hij miste kansen, dat kan beter’

Hoewel Erling Haaland na veertien competitiewedstrijden voor Manchester City al op twintig doelpunten staat, ziet trainer Pep Guardiola toch verbeterpunten voor zijn Noorse spits. ,,Hij miste kansen, dat kan beter”, zei de Spanjaard na de competitiezege op Leeds United (1-3). ,,Ik heb het gevoel dat Erling nog niet op zijn best is. Maar dat is een kwestie van tijd.”

29 december