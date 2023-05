Massale vechtpartij in Argentijnse stadsderby: 7 rode kaarten in blessuretijd

Met samenvatting Carlo Ancelotti verlangt één ding van spelers Real Madrid: voor de ogen van heel Europa boven zichzelf uitstijgen

Voor Real Madrid is de zaterdagavond gewonnen Spaanse beker, na de 2-1 tegen Osasuna, een troostprijs in een seizoen waarin het kampioenschap onbereikbaar is. De échte prijs moet daarom de vijftiende Champions League worden. Maar kan dit Real dinsdag Manchester City opnieuw verrassen?