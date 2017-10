Martins Indi baalt na vernedering: 'City was veel te goed'

Bruno Martins Indi beleefde met Stoke City in het Etihad Stadium tegen Manchester City (7-2) een middag om snel te vergeten. De frustratie over de reusachtige nederlaag droop na afloop in de catacomben van zijn gezicht.

Door Geert Langendorff

De 34-voudig international van Oranje voelde zich vernederd. Zo groot was het verschil in klasse tussen de koploper van de Premier League en The Potters, vijftiende op de ranglijst.

,,Ze waren vele malen beter dan wij”, zei de centrale verdediger met frisse tegenzin. ,,We kunnen veel beter dan we hebben laten zien. Maar City straft elke fout meteen keihard af.” Martins Indi leefde erg toe naar het duel. Sneller dan verwacht herstelde hij van een blessure aan zijn lies. ,,Er stond vier tot vijf weken voor”, gaf de voormalige speler van Feyenoord aan. ,,Ik ben er uiteindelijk maar drie weken uit geweest.”

Zijn invalbeurt, direct na de pauze, leek Stoke City even een impuls te geven. De ploeg van trainer Mark Hughes kwam onverwacht terug tot 3-2. Een foutje van Martins Indi kort daarna maakte aan de hoop op een stunt een einde. Veel viel hem niet aan te rekenen. City, waarbij spelmaker Kevin De Bruyne schitterde, haalde een ongekend hoog niveau. ,,Iedereen kent zijn kwaliteiten…”, verzuchtte Martins Indi. ,,Meer wil ik nu niet over hem zeggen.”

Compliment

De 25-jarige Nederlander gaf indirect een compliment aan Pep Guardiola. Manchester City was tot in de puntjes voorbereid op het strijdplan van Stoke City. ,,We hebben het hen niet lastig genoeg gemaakt, wat we hier vorig seizoen (0-0) wel deden”, gaf hij aan. ,,Dat mogen we onszelf aanrekenen, maar City dwingt dat ook af. Hoe ze omgaan met het soort pressing dat we hanteren en onze compactheid. Ze voetballen overal onderuit.”