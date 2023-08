Martin Ødegaard knalt Arsenal naar tweede competitiezege

Ajax en Feyenoord zien Dinamo Zagreb Champions League mislopen

Dinamo Zagreb maakt niet langer kans op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Kroaten, met spelers die in de belangstelling staan van Ajax en Feyenoord, speelden in de derde voorronde in de uitwedstrijd tegen AEK Athene met 2-2 gelijk. In Zagreb had de Griekse topclub met 2-1 gewonnen.