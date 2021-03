Martens tilt doelsaldo van Barcelona Femení met twee goals naar 103-3

De Catalaanse captain Marta Torrejón had na 48 minuten de score geopend voor Barcelona, door binnen te schieten uit een corner van Vicky Losada. In de 54ste minuut schoot Martens vanaf links de 0-2 binnen en na een uur spelen maakte ze ook nog de 0-3, door attent te reageren op een rebound. Na 77 minuten werd Martens naar de kant gehaald. Bruna Vilamala Costa maakte in de 81ste minuut nog de 0-4.



Martens staat nu op twaalf goals in vijftien wedstrijden dit seizoen, waarvan drie in de Champions League en negen in de Spaanse competitie. In haar eerste twee seizoenen bij Barcelona kwam Martens tot elf competitiegoals. Vorig seizoen scoorde de Limburgse linksbuiten slechts één keer, maar door haar teenblessure die tijdens het WK 2019 flink verergerde, speelde ze toen ook maar twaalf duels.

Negen punten voorsprong met drie duels minder

Met een weer topfitte Martens is Barcelona bezig aan een ongelooflijk seizoen in de Primera Iberdrola. Alle 21 wedstrijden werden tot nu toe gewonnen en het doelsaldo van 103 goals voor en 3 goals tegen geeft aan met welke overmacht Barcelona door de competitie dendert. Volgende week zondag speelt Barcelona in het Estadi Johan Cruyff, dat tweede staat met negen punten achterstand. Levante heeft al wel drie duels meer gespeeld. Barcelona heeft nu 21 van de 34 speelrondes afgewerkt. Barcelona werd vorig seizoen ook al kampioen, al werd de competitie toen stilgezet na 21 speelrondes en niet meer afgemaakt. Barcelona had vorig jaar negen punten voorsprong op Atlético Madrid Femenino, dat daarvoor drie keer kampioen werd. De ploeg van Merel van Dongen staat nu teleurstellend zesde.

FC Barcelona Femení staat ook nog in de kwartfinales van de Champions League. Afgelopen woensdag werd in de heenwedstrijd in Monza met 3-0 gewonnen van Manchester City. Komende woensdag is de return.

Volledig scherm Lieke Martens afgelopen woensdag in actie tegen Manchester City. © AFP