Martens tast naast prijs van BBC

De Australische Sam Kerr uit Australië werd derde in verkiezing. Volgens de Britse zender hebben duizenden mensen over de hele wereld gestemd.

Bronze was verrast dat ze de onderscheiding won. ,,Ik was al vereerd dat ik was genomineerd. De speelsters die ook op het lijstje stonden zijn geweldige voetbalsters die bijzondere prestaties hebben neergezet. Het is erg speciaal voor mij dat ik heb gewonnen'', zei ze na afloop.

Bronze is de vierde speler die de prijs wint. De vorige winnaars waren Ada Hegerberg in 2017, Kim Little in 2016 en Asisat Oshoala in 2015.