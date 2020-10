Martens scoort in eerste Clásico bij vrouwen

FC Barcelona werd vorig seizoen kampioen in de Liga de Fútbol Femenino na 19 zeges en twee gelijke spelen, waarmee 21 van de 30 speelrondes waren afgewerkt. In de voorgaande vier seizoenen werd Barcelona steeds tweede achter kampioen Atlético Madrid Femenino, daarvoor werd Barcelona weer vier keer op rij kampioen van het Spaanse vrouwenvoetbal.



Real Madrid Femenino bestaat pas sinds afgelopen zomer. Vorig jaar nam De Koninklijke de licentie van Club Deportivo TACÓN over, dat vorig seizoen al in het wit speelde op het hoogste niveau in het Spaanse vrouwenvoetbal.