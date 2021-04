Marsman wordt teamgenoot van Leerdam, Higuaín en Matuidi bij club van Beckham en Neville

Marsman maakte in de zomer van 2019 transfervrij de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord. In zijn eerste seizoen kwam hij tot vier optredens onder de lat. Dit seizoen keepte hij al 24 wedstrijden, mede vanwege de blessures van Justin Bijlow. Marsman keepte eerder lange tijd bij FC Twente (121 wedstrijden) en Go Ahead Eagles (41 wedstrijden). Bij FC Utrecht kwam hij maar tot drie duels. De 23-jarige Bijlow staat nog tot medio 2023 onder contract bij Feyenoord, waar zijn leeftijdsgenoot Ramón ten Hove nu derde doelman is.



De dertigjarige doelman uit Zwolle wordt bij Inter Miami teamgenoot van de Argentijnse spits Gonzalo Higuaín en de Franse wereldkampioen Blaise Matuidi. Kelvin Leerdam (oud-speler van Feyenoord en Vitesse) maakte vorige maand al de overstap van Seattle Sounders naar Club Internacional de Fútbol Miami, zoals de club officieel heet. David Beckham is de oprichter en eigenaar van de club, die op 28 januari 2018 begon. Phil Neville, oud-teamgenoot van Beckham, werd in januari aangesteld als trainer. Hij volgde de Uruguayaan Diego Alonso op bij Inter Miami, dat een stadion met 18.000 stoeltjes heeft in Fort Lauderdale. Inter Miami trok de afgelopen weken naast Leerdam ook al de Engelse verdedigers Ryan Shawcross (ex-Stoke City) en Kieran Gibbs (ex-Arsenal) aan. Federico Higuaín (de 36-jarige broer van Gonzalo) is een andere bekende naam bij Inter Miami.