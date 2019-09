Marseille in doelpuntrijk duel langs AS Monaco

Wissam Ben Yedder had AS Monaco binnen 26 minuten op een riante voorsprong gezet met twee doelpunten. Maar nog voor de pauze was de stand alweer gelijk: Darío Ismael Benedetto maakte in de 38ste minuut de 2-1 en drie minuten later wist Valère Germain te scoren na een assist van Strootman: 2-2.



In de tweede helft gingen de bezoekers direct door met waar ze voor rust mee bezig waren: scoren. Ruim een kwartier na de aftrap voor de tweede helft maakte Dimitri Payet de 2-3 en in de 66ste minuut stond het zelfs 2-4 toen Benedetto zijn tweede treffer van de avond maakte.



Invaller Keita Baldé maakte een kwartier voor tijd nog wel de aansluitingstreffer namens AS Monaco, maar verder kwam de thuisploeg niet. Daardoor gaan de drie punten mee naar Marseille.