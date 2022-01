Marokko en Senegal hebben sterspelers Hakimi en Mané nodig voor plek in de kwartfinale

Een werkelijk schitterende goal van Gabadinho Mhango zorgde na zeven minuten voor een verrassende achterstand van Marokko tegen Malawi, een ploeg met bijna alleen maar spelers die in Malawi of elders in Afrika spelen. Alleen Charles Petro (spelend bij Champions League-club Sheriff Tiraspol uit Moldavië) en Francisco Madinga (bij het Georgische Dila Gori) spelen buiten Afrika, maar eerstgenoemde bleef de hele wedstrijd op de bank. Vanaf daar zag hij hoe Mhango van grote afstand Sevilla-doelman Yassine Bounou compleet verraste met een schitterend schot van afstand.

Na die verrassende goal van Malawi was Marokko het restant van de wedstrijd véél beter, maar scoren ging maar moeizaam. Vlak voor rust was het Sevilla-aanvaller Youssef En Nesyri die zorgde voor de nodige opluchting bij Marokko, waar AZ-speler Zakaria Aboukhlal vlak voor tijd inviel, met de gelijkmaker.

Zakaria Aboukhlal kijkt op de achtergrond toe.

Uiteindelijk zorgde Achraf Hakimi, sterspeler van Paris Saint-Germain, dat Marokko zich zonder verlenging plaatste voor de kwartfinale van het toernooi om de Afrika Cup. Hij schoot een vrije trap op schitterende wijze achter doelman Charles Thomu, normaliter keepend voor de Silver Strikers in Malawi, die verder alle Marokkaanse pogingen tegenhield. Het was echter niet genoeg, want Marokko had aan de nipte 2-1 zege voldoende voor een plek bij de laatste acht. Daar was nu een duel met de winnaar van Ivoorkust - Egypte.

Senegal

Senegal, een van de favorieten voor de eindzege van de Afrika Cup, had het lastig met Kaapverdië, waar De Graafschap-speler Jeffry Fortes in de basis stond en Fortuna Sittard-aanvaller Lisandro Semedo als invaller in het veld kwam. Ook voormalig Heracles Almelo-speler Jamiro Monteiro en voormalig FC Dordrecht-speler Garry Rodrigues stonden in de basis.

Zij maakten het Senegal ontzettend lastig, al werd Kaapverdië na 21 minuten wel benadeeld. Patrick Andrade zette een tackel in en kreeg tot ieders verrassing een rode kaart. Een gele kaart leek het maximale voor de overtreding van Andrade, maar de VAR greep niet in waardoor Kaapverdië nog zeventig minuten met tien man moest spelen tegen Senegal, dat voor rust dicht bij de 1-0 was via Mané. De Liverpool-aanvaller trof de paal.

Spelers van Kaapverdië zijn woest.

Na rust kreeg Kaapverdië nóg een rode kaart. Het was keeper Vozinha die vroegtijdig moest gaan douchen nadat hij de bal probeerde weg te koppen. In plaats daarvan raakte hij met zijn hoofd het hoofd van Mané. Hoewel bij Vozinha ook even het licht uitging, kreeg hij na tussenkomst van de VAR een rode kaart.

Mané moest even later vervangen worden nadat hij toch behoorlijk last had van de botsing. Maar voordat het zover was, scoorde hij nog wel de 1-0 voor Senegal. De Liverpool-aanvaller schoot de bal prachtig via de onderkant van de lat tegen de touwen. Het bleek de beslissing, al maakte Bamba Dieng er vlak voor tijd nog wel 2-0 van. Daardoor neemt Senegal het in de kwartfinale op tegen de winnaar van Mali - Equatoriaal-Guinea.

Kwartfinales Afrika Cup:

29 januari: Burkina Faso - Tunesië

30 januari: Senegal - Mali/Equatoriaal-Guinea

29 januari: Gambia - Kameroen

30 januari: Ivoorkust/Egypte - Marokko