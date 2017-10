Marokko doet goede zaken met overwinning op Gabon

Marokko blijft volop in de race om zich te plaatsen voor het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Het Marokkaanse elftal versloeg Gabon in Casablanca met 3-0 en nam de leiding in groep C over van Ivoorkust, dat één punt minder heeft.