Mark van Bommel en scorende Vincent Janssen met Royal Antwerp naar finale Belgische beker

Royale Union Saint-Gilloise had op 1 februari de heenwedstrijd in Brussel met 1-0 gewonnen. Bart Nieuwkoop maakte toen in de 84ste minuut de winnende goal, waarmee de nummer twee van de Jupiler Pro League vandaag met een klein voordeel afreisde naar de return tegen de nummer drie van de Belgische competitie.

In de eerste helft was de kansenverhouding 3-3, met onder meer schoten van de Antwerp-aanvallers Vincent Janssen en Gyrano Kerk. De 1-0 voor Antwerp viel in minuut 56 alsnog. Janssen ging vol vertrouwen achter een vrije trap staan op zo’n 20 meter van de goal en schoot de bal met links ziedend hard in de kruising.