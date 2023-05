Mark Flekken loopt finale Duitse beker mis met Freiburg na dramatische avond tegen Leipzig

In de eerste helft nam Leipzig al ruim afstand van Freiburg, waar Flekken zoals gebruikelijk in het doel stond. Via Dani Olmo kwamen de bezoekers op voorsprong. De Spanjaard zou met drie assists daarna een hoofdrol spelen in de galavoorstelling die Leipzig daarna weggaf. Via treffers van Benjamin Henrichs, Dominik Szoboszlai en Christopher Nkunku liep de ploeg van Marco Rose uit naar 0-4.

Er ontstond logischerwijs consternatie en het spel lag even stil, maar de wedstrijd werd - in tegenstelling tot hoe het sinds invoering van de nieuwe regels in Nederland zou gaan - uitgespeeld. Freiburg maakte nog de 1-4 via Michael Gregoritsch, maar kwam niet meer in de buurt van een comeback. Szoboszlai zorgde in blessuretijd nog voor de 1-5. Leipzig speelt in de finale tegen VfB Stuttgart of Eintracht Frankfurt.