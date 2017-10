Marcelo volgende in rijtje verdachten van belastingfraude

Lionel Messi van FC Barcelona is al veroordeeld voor belastingontduiking, Cristiano Ronaldo van Real Madrid is inmiddels aangeklaagd, evenals José Mourinho, die tussen 2010 en 2013 coach was van Real Madrid.



Bij bovengenoemd trio betreft het miljoenen euro's die de Spaanse fiscus zou hebben misgelopen, bij Marcelo gaat het om een beduidend lager bedrag. De Franse sportkrant rept van ongeveer 500.000 euro. De Braziliaan zou diverse bedrijfjes in Uruguay hebben gebruikt om inkomsten uit portretrechten weg te sluizen om de belastingen in Spanje mee te omzeilen.



,,Mijn advocaten zitten er bovenop en ik hoop dat het snel wordt opgelost'', was het enige dat Marcelo er gisteren over kwijt wilde na de wedstrijd van Real Madrid tegen Tottenham Hotspur in de Champions League (1-1).