Maradona moet vrezen voor straf na politiek statement

Pijnlijke avond voor Lyon en Memphis in Franse beker

0:17 Olympique Lyon is uitgeschakeld in de halve finales van het Franse bekertoernooi. Stade Rennes zegevierde in Lyon met 2-3. International Memphis Depay kon als invaller bij de thuisploeg, in de zeventigste minuut, de pijnlijke aftocht niet voorkomen.