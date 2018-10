Maradona haalt uit naar Messi: 'We moeten hem niet langer als god zien'

België Advocaat van spil corruptie­schan­daal: 'Bayat verzamelde slechts verpakkin­gen van luxehorlo­ges'

18:15 Spelersmakelaar Mogi Bayat is een van de spilfiguren in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal. Bayat werd verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen van geld. ,,Ik heb hem gezegd dat de strijd nu pas begint", vertelt Bayats advocaat Jean-Philippe Mayence in Le Soir. ,,Het is als een voetbalwedstrijd die gewonnen moet worden."