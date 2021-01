ManUnited loopt koppositie mis na thuisnederlaag tegen hekkensluiter Sheffield United

Manchester United vreest voor knieblessu­re Rashford

25 januari Manchester United vreest een knieblessure voor Marcus Rashford. De aanvaller viel zondag uit met een pijnlijke knie in de FA Cup-wedstrijd tegen Liverpool (3-2). ,,We laten een scan maken en dan zullen we zien wat er loos is”, zei coach Ole Gunnar Solskjaer.